Erasmus no ensino de adultos leva 10 madeirenses a Espanha

No âmbito da acreditação Erasmus+, dez elementos da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal, participam numa acção de mobilidade em Guadix-Granada, Espanha.

Esta visita, que decorre entre 11 e 18 de Janeiro, engloba alunos dos cursos Educação e Formação de Adultos (EFA) das turmas do Imaculado Coração de Maria e da Ribeira Grande, no âmbito do projecto 'A escola vai ao bairro'.

O coordenador do projexto, Marco Melo, referiu que a mobilidade visa "fortalecer o processo de internacionalização da escola, bem como permitir o contacto com novos territórios e culturas, de forma a reconhecer a diversidade como um bem comum. A cidadania europeia activa e inclusiva, através do contacto com outras culturas e património, é também um dos pilares deste projecto".