Sentido Galosol celebra São Valentim com ofertas especiais

Começamos com o pacote especial de acomodação com um jantar romântico. Este pacote inclui acomodação em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, um espumante e bombons de chocolate, robe e chinelos para o casal e late check-out (mediante disponibilidade), e ainda um jantar no Restaurante Atlantis - menu romântico, que inclui 4 pratos, selecção de bebidas da casa, e música ao vivo.

O preço do pacote para uma noite é 238€ e noite extra: 140€.

Para tornar a sua estadia ainda mais especial e mediante valor extra, estão disponíveis as seguintes propostas: decoração romântica no quarto 25€, cesta de piquenique romântico 45€, Sunset romântico no Capoeira Lounge Bar, que inclui uma garrafa de vinho e Romance Sweet Delight para partilhar 35€, e massagem de casal no Ashoka SPA, que inclui acesso às saunas panorâmicas vista-mar, 75€.

Para mais informações e reservas:

291 930 930 | [email protected]