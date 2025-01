IL manifesta preocupação com impacto dos carports solares em Machico

A Iniciativa Madeira manifesta a sua preocupação em relação à instalação de carports solares em estacionamentos públicos do município, nomeadamente, no Parque Jardim da Graça, projecto recentemente lançado pela Câmara Municipal. Embora reconheçamos a importância de iniciativas que promovam a sustentabilidade e a transição energética, consideramos que este projecto carece de maior análise e discussão.

"Machico é uma cidade singular, situada num vale ladeado por montanhas, atravessada por uma ribeira central e com vistas panorâmicas deslumbrantes, tanto a partir do nível do vale quanto dos diversos miradouros situados nas suas encostas. A instalação de carports solares, especialmente em áreas próximas ao centro histórico, pode introduzir alterações visuais significativas que comprometam a harmonia entre o ambiente natural e o urbano", contextualiza, António Nóbrega, coordenador da IL no concelho.

De acordo com este responsável, as estruturas de grande porte previstas neste projecto poderão ser visíveis não apenas ao nível do solo, mas também a partir de miradouros e pontos elevados, afectando negativamente as vistas panorâmicas que são património natural e cultural de Machico". Além disso, a proximidade com o centro histórico, um dos pontos mais importantes da identidade do município, é motivo de preocupação, uma vez que estas intervenções podem gerar uma descontextualização visual e estética do espaço urbano.

Ora, perante dilema, questiona "se os impactos deste projecto foram devidamente analisados, nomeadamente ao nível da sua integração na paisagem e dos potenciais impactos na biodiversidade, sobretudo nas margens da ribeira". Considera que o respeito pela identidade e pelo património de Machico "é crucial para assegurar que o desenvolvimento sustentável não ocorra em detrimento da paisagem, da cultura e do turismo local".

Outro ponto que merece esclarecimento, no seu entendimento, "é se estes estacionamentos cobertos passarão a ser pagos". Se assim for, considera que esta mudança "trará encargos adicionais à população local, especialmente para aqueles que dependem destes estacionamentos no seu dia a dia, e poderá criar barreiras financeiras à mobilidade".

A IL reforça o seu compromisso com um desenvolvimento sustentável que respeite o património cultural e natural de Machico. "Solicitamos, assim, que a Câmara Municipal esclareça estas questões e, se necessário, reavalie o projecto à luz de um estudo mais aprofundado que contemple as preocupações aqui apresentadas". Remata, dizendo que "o futuro de Machico deve ser construído com equilíbrio, garantindo a preservação da sua identidade e o bem-estar da sua população".