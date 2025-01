Projecto de 4 anos sobre cuidadores informais culmina com apresentação de resultados em simpósio

O Colégios dos Jesuítas recebe, a 3 de Fevereiro, um simpósio que pretende a divulgação de resultados do projecto 'Cuidar de Quem Cuida – Intervenção na Sobrecarga do Cuidador Informal', desenvolvido ao longo de quatro anos pelo Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde (ESS) da UMa, em parceria com o projecto do SESARAM 'Intervenção do Enfermeiro na Capacitação do Cuidador Informal'.

Segundo explica nota à imprensa, o simpósio vai decorrer entre as 9h e as 13 horas, sendo este um trabalho que se dedicou a capacitar os cuidadores informais, aliviando a sobrecarga física e emocional que enfrentam diariamente, promovendo estratégias para melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.

Os oradores serão Ana Gouveia, enfermeira e coordenadora do projecto 'Intervenção do Enfermeiro na Capacitação do Cuidador Informal, SESARAM'; Lisete Berenguer, enfermeira e elo do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, do mesmo projecto; Nélida Aguiar, Cuidadora Informal; João Freitas e Tatiana Reis, estudantes do curso de Licenciatura em Enfermagem da ESS-UMa; e Sara Serrão, enfermeira a desempenhar funções no Centro de Saúde do Monte.

A participação no simpósio requer inscrição previa através do formulário disponível para o efeito.