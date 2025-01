Quinta da Caldeira lança projecto para escolas "Brincar a Aprender na Quinta"

A Quinta da Caldeira, projecto situado na Camacha, acaba de anunciar, "com entusiasmo, o lançamento do projeto 'Brincar a Aprender na Quinta', uma iniciativa que promove o aprendizado através da natureza, integrando princípios da metodologia Forest School com experiências práticas e lúdicas no ambiente rural. Este projeto destina-se a escolas e é uma extensão do sucesso do programa 'Sábados na Quinta'", salienta em nota de imprensa.

O projecto tem "opções de participação semanal ou em atividades pontuais" e "oferece às crianças oportunidades únicas de aprendizado, explorando a natureza, interagindo com animais, participando de tarefas na quinta e desenvolvendo habilidades de vida através de experiências culinárias saudáveis e sustentáveis. Cada sessão é cuidadosamente planejada para combinar educação, diversão e conscientização ambiental", assegura.

Entre as principais características do projecto estão:

Metodologia Forest School: Aprendizado ativo e envolvente em contato direto com a natureza.

Atividades na Quinta: Experiências autênticas no manejo da quinta e na interação com animais.

Sustentabilidade: Sensibilização sobre o meio ambiente e a importância da convivência harmônica com a natureza.

A Quinta esclarece, de antemão que "o transporte e os lanches são de responsabilidade das instituições escolares participantes", que "a experiência pode ser adaptada para atender diferentes faixas etárias e objetivos pedagógicos" e que tudo decorrerá nas suas instalações, "aproveitando as suas estruturas, como o Centro de Apoio à Equitação Terapêutica".

"Convidamos as escolas e a comunidade a se juntarem a esta iniciativa que alia educação e diversão em um ambiente inspirador e enriquecedor", instam, fornecendo um meio de contacto para mais informações e inscrições, entrando em contacto com a equipa da Quinta da Caldeira, através do e-mail [email protected].

Refira-se que a Quinta da Caldeira "é um espaço dedicado à promoção de experiências educacionais, terapêuticas e de lazer em contato com a natureza. Com uma infraestrutura completa e uma equipa especializada, a Quinta oferece atividades que valorizam a sustentabilidade, o bem-estar e o aprendizagem de forma integrada", conclui a nota.