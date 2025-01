Consumo de gasolina e gasóleo cresceu quase 4% em 2024

A introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Madeira superou, em 2024, "os 165,8 milhões de litros, tendo crescido 3,9% face ao ano precedente", segundo dados da Alfândega do Funchal divulgados pela DREM. Em específico, "foram introduzidos 109,2 milhões de litros de gasóleo, +1,0% que em 2023", enquanto nas gasolinas, a 95 octanas ascendeu 45,1 milhões de litros e a de 98 octanas foi de 11,6 milhões de litros, "representando pela mesma ordem, variações face ao ano precedente de +9,1% e +12,7%".

"No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo em 2024 rondou as 10,9 e 4,9 mil toneladas, respectivamente (-7,1% e +28,1% que no ano anterior), enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 30,7 mil toneladas (+178,2% do que em 2023)", salienta a Direção Regional de Estatística.

Olhando apenas ao 4.º trimestre de 2024, "observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 41,8 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 5,6%. Naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 27,7 milhões de litros (+3,8% face ao mesmo trimestre de 2023). No que se refere às gasolinas, observa-se que entre Outubro e Dezembro de 2024, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 11,1 e 3,1 milhões de litros, tendo aumentado 7,6% e 16,0%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior".

Foto DREM

Preços mais baixos em 2024

No ano passado, "a média dos preços máximos de venda ao público do gasóleo rodoviário foi de 1,328€, tendo diminuído 8,5 cêntimos face a 2023. Tendência idêntica observou-se no caso da gasolina de 95 octanas, cujo preço médio foi de 1,588€, o que representou um decréscimo de 3,7 cêntimos entre 2023 e 2024", salienta a DREM.

E no último trimestre, "o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,283€, inferior ao registado no período homólogo (1,424 €) e no trimestre anterior (1,310€). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio no último trimestre de 2024 foi de 1,535€, observando-se um decréscimo de 8,5 cêntimos face ao preço verificado no período correspondente do ano precedente e uma descida de 4,5 cêntimos comparativamente ao trimestre precedente", conclui a autoridade estatística regional.