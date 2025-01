Câmara de Lobos promove sessão de apresentação e esclarecimentos sobre Taxa Turística

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realiza amanhã, pelas 9h30, no Salão Nobre da autarquia, uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre a nova Taxa Turística do Concelho, com o propósito de informar a comunidade e os operadores do sector turístico sobre os detalhes e objectivos desta medida, que entrará brevemente em vigor.

A Taxa Turística de Câmara de Lobos, que vai abranger os 155 alojamentos locais e os 10 empreendimentos hoteleiros existentes no concelho, será fixada em 2 euros por visitante, aplicável até ao máximo de sete dias consecutivos de estadia no concelho, sendo que estarão isentas da taxa as crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, bem como os portadores de deficiência.

A Taxa Turística é uma medida essencial para garantir que o crescimento do turismo no nosso concelho se traduz em benefícios directos para a comunidade local e para o nosso território. Este investimento será canalizado para iniciativas que valorizem Câmara de Lobos enquanto destino, assegurando que o desenvolvimento do turismo é sustentável e equilibrado. Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A implementação desta medida permitirá à autarquia arrecadar uma receita anual estimada em 400 mil euros. Estes recursos serão "aplicados na promoção do concelho enquanto destino turístico de excelência, na preservação de espaços verdes, no desenvolvimento de iniciativas de âmbito ambiental e cultural, bem como na melhoria de infraestruturas, contribuindo para reforçar a atractividade e a capacidade de resposta turística" de Câmara de Lobos.

Para facilitar o cumprimento desta medida, a Câmara de Lobos investiu numa plataforma online onde os proprietários dos alojamentos deverão registar as suas unidades e submeter periodicamente os registos dos hóspedes, já disponível no portal online da autarquia.