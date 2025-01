Debate sobre “Migrações num Mundo Global” no Externato Apresentação de Maria

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, juntamente com o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, Jaime Filipe Ramos, e o subintendente da Esquadra da PSP, Fábio Castro, participaram no debate intitulado "Migrações num Mundo Global", que teve lugar no Externato Apresentação de Maria, numa iniciativa promovida pelos alunos que integram o projeto "Parlamento Jovem Regional".

Os oradores falaram sobre os processos migratórios na Região e em Portugal, sublinhando a importância da plena integração e do acolhimento dos mais de 14 mil cidadãos estrangeiros de 123 países residentes na Madeira.

Perante uma plateia de 80 alunos do 9.º ano de escolaridade, Sancho Gomes desmistificou "percepções erradas difundidas por partidos e movimentos extremistas e radicais", referindo as mais valias que os migrantes trazem para a Região, no que respeita ao desenvolvimento económico regional.

"O Governo Regional continuará a promover uma política de defesa dos direitos e deveres dos migrantes, tendo por base quatro pilares essenciais: Acolher, Proteger, Integrar e Promover", referiu.

Lembrando que "ser imigrante não caracteriza ninguém", Sancho Gomes sublinhou que "somos todos humanos e todos queremos ser felizes". Neste sentido garantiu que "o Governo Regional continuará a promover valores humanitários fundamentais como a equidade, a igualdade, a tolerância e a promoção do diálogo pacífico entre os povos".

Sancho Gomes terminou respondendo a questões dos alunos, referindo que "o diálogo religioso e intercultural é essencial numa sociedade dinâmica, resiliente e tolerante como a nossa".