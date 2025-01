Problema informático da Galp resolvido

O problema informático que fez com vários clientes ficassem impedidos de abastecer no Posto de combustíveis da Galp no Porto Santo está resolvido.

De recordar que este problema não é primeira vez que acontece naquele posto de abastecimento, mas os técnicos da Galp procuram ser céleres na resolução do problema e desta vez foram mais rápidos do que em anos anteriores.

Assim os clientes do posto de abastecimento da Galp no Porto Santo já podem abastecer normalmente.