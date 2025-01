“Se Manuel António tem dúvidas, reclame, não há problema”

Miguel Albuquerque continua a defender que houve transparência e rigor na análise por parte do Conselho de Jurisdição do PSD-M, razão pela qual mantém total confiança política em todos os elementos que compõem este organismo, uma posição que contraria Manuel António Correia que insiste que o processo para a convocação de um congresso electivo extraordinário está ferido por falta retidão dos membros da Jurisdição.

“Não estamos a falar de canalha, estamos a falar de juristas e fazem um trabalho válido”, contrapôs o líder dos social-democratas, garantindo que “não está metido neste ‘ping-pong’”, conforme apelidou a troca de acusações que envolve os apoiantes de Manuel António Correia e os de Miguel Albuquerque que defendem um congresso antecipado.

Miguel Albuquerque reitera que o seu partido rege-se por regras e todos têm de cumpri-las sob pena de uma anarquia. “Se não concorda com a decisão, reclama, não tem nenhuma problema”, explicou esta noite à margem da cerimónia de sessão solene do Dia de Aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos.

Com Celso Bettencourt e Leonel Silva a seu lado, dois apoiantes de Manuel António Correia nas interna de Março de 2024, Albuquerque disse ainda não ter decidido se conta com dos dois autarcas para eventualmente incluir na lista as Regionais, como de resto faz com outros presidentes de Câmara.

“É uma pergunta prematura”, afirmou, no entanto reconheceu que tem de agilizar diligências e convites justamente porque o prazo de entrega das listas no tribunais termina a 10 de Fevereiro.