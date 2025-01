Problemas na Saúde não passam de "situações pontuais"

"Situações pontuais", é desta forma que o presidente do Governo Regional justifica os recorrentes constrangimentos no sector da Saúde, nomeadamente no Hospital Central do Funchal.

Análises hospitalares atrasam por avarias e falta de reagentes Os problemas no laboratório do SESARAM geram atrasos nos exames clínicos, afectando principalmente as áreas da microbiologia e serologia. Utentes relatam esperas de semanas por resultados que antes eram obtidos em poucos dias. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Janeiro. Saiba ainda que a Secretaria da Saúde adquiriu 6.200 canecas personalizadas.

Um caso entre outros que têm vindo a público com regularidade.

Miguel Albuquerque desdramatiza, ao concluir que este e outros problemas são "pontuais".

Tanto que o investimento na área da Saúde não pára de subir.

"Nós gastamos o ano passado, nós os contribuintes da Madeira, 115 milhões de euros em medicamentos", dos quais 65 milhões suportados pelo SESARAM e os restantes em comparticipações pelo IASaude, apontou.

Justifica o montante porque a Região acompanha o alargamento de utentes que usa medicamentos, decorrente do aumento da esperança média de vida, acrescido dos encargos com os medicamentos oncológicos, cujo aumento do investimento nos últimos 7 anos é de 170%.

"Em 2015 gostávamos 6,5 milhões de euros só nos medicamentos oncológicos. Agora gastamos 30 milhões de euros", destacou.