Nascimento recebeu deputados da Assembleia da República

A comitiva de deputados da 10.º Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República esteve, esta manhã, no Município da Ribeira Brava, onde foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal.

Ricardo Nascimento recebeu os deputados no Salão Nobre dos Paços do Concelho, antiga residência de Francisco Correia de Herédia, onde mostrou um pequeno vídeo sobre a vida, obra e influência política e social do Visconde da Ribeira Brava.

Destacou as mais valias do Município mais novo da Madeira, que assinala este ano 110 anos de existência, a nível da economia, empreendedorismo, tecnologias, construção civil, agricultura, serviços, restauração e turismo, bem como o dinamismo do parque empresarial que conta com a instalação de empresas presentes nos mercados estrangeiros.

O autarca não esqueceu o papel preponderante das IPSS’s no apoio à população, nomeadamente o Centro Social e o Lar São Bento, o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade, na Tabua, para além da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava que apoia, entre outras valências, na recuperação de habitações.

A visita dos deputados da assembleia da República ficou registada no Livro de Honra do Município, através do presidente da Comissão.

Eurico Brilhante Dias agradeceu a “hospitalidade e a amabilidade” de Nascimento e salientou a importância de “conhecer outros municípios da Região Autónoma da Madeira” para além do Funchal, pelo que “este conjunto de visitas se reveste de uma grande substância”.

Terminou afirmando que a Ribeira Brava “tem não só uma instituição de relevo, mas também um passado progressista que gostaria de registrar”.