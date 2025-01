Associação Sem Limites sugere autocarros adaptados que cheguem às Zonas Altas rurais

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites aponta que o novo serviço Siga veio trazer melhorias ao transporte de passageiros, mas sugere que sejam adquiridos autocarros adaptados para realizarem transportes específicos, onde os actuais não conseguem fazer.

Num comunicado enviado à imprensa, a associação dá conta do início do serviço Siga a 1 de Julho do ano passado, sendo que o cidadão com deficiência e mobilidade reduzida, com 60% ou mais de incapacidade, pode utilizar a rede de transportes públicos, beneficiando dos autocarros adaptados a cadeira de rodas. Apesar de não estarem disponíveis para todas as carreiras, através de requisição on-line, podem ser adaptados às necessidades dos utentes.

É necessário fazer um registo on-line. Após o mesmo, poderá agendar a viagem, de forma on-line, até às 13h da antevéspera do dia pretendido, no referido site. "Relativamente ao custo, o mesmo não tem qualquer sobretaxa, sendo que o cidadão com deficiência paga o mesmo que outro passageiro utilizador da carreira", explica.

Apesar desta flexibilidade, a associação alerta que não chega a todos uma vez que muitos cidadãos desconhecem como usar essa ferramenta on-line. Além disso, o serviço não chega às zonas altas rurais.

"Enquanto Associação defensora das pessoas com deficiência, estamos dispostos a colaborar e apoiar todas as iniciativas em prol do bem-estar comum", termina.