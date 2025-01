Director da formação José Tavares assume comando interino do FC Porto

O diretor da formação do FC Porto, José Tavares, vai assumir o comando interino do terceiro classificado da I Liga de futebol, anunciaram hoje os 'dragões', horas depois de iniciarem as negociações para a saída de Vítor Bruno.

"A FC Porto - Futebol, SAD informa que o plantel principal será interinamente orientado por uma equipa técnica dirigida por José Tavares, o atual diretor da formação do clube", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.

Às 18:00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o sucessor provisório de Vítor Bruno orientará o treino do FC Porto, que perdeu no domingo na visita ao Gil Vicente (1-3), da 18.ª jornada, e desceu ao terceiro lugar da I Liga, com 40 pontos, quatro abaixo do líder isolado e campeão nacional Sporting e a um do Benfica, segundo classificado.

"José Tavares contará com Sérgio Ferreira, treinador dos sub-19, e Silvestre Varela, adjunto no mesmo escalão, como assistentes neste período. Pedro Silva, atual diretor de performance, desempenhará o cargo de preparador físico. Diogo Almeida, que já ocupava estas funções no plantel principal, orientará os guarda-redes", detalharam os 'dragões'.

A sessão vespertina marcará o arranque da preparação para a receção ao Olympiacos, líder isolado do campeonato grego e detentor do troféu da Liga Conferência, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa, agendada para quinta-feira, às 17:45, no Estádio do Dragão, no Porto.

José Tavares, de 44 anos, tinha regressado ao FC Porto em junho do ano passado para liderar o departamento de formação do clube, após passagens como treinador das equipas de sub-15 (2010/11), sub-19 (2020-2022) e B (2013-2017), coordenador dos escalões jovens (2017-2020) e observador de adversários no conjunto principal (2011-2013).

Na madrugada de hoje, o FC Porto anunciou ter iniciado negociações para a saída com efeitos imediatos de Vítor Bruno, primeira aposta técnica da presidência de André Villas-Boas e com vínculo extensível por mais uma temporada e meia, até junho de 2026.

Promovido em junho de 2024 como sucessor de Sérgio Conceição, com quem trabalhou como adjunto nos últimos 12 anos, mas teve uma rutura laboral ao fim de sete épocas no FC Porto, Vítor Bruno não resistiu à segunda sequência de três derrotas nas diversas competições em 2024/25.