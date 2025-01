"Deixei o Comando Operacional da Madeira melhor do que o que encontrei. Tecnologicamente mais evoluído, com maiores capacidades militares e pronto a continuar a cumprir a missão que lhe está atribuída”. Quem o garante é o Major-General Rui Tendeiro, que agora se despede da função de Comandante Operacional da Madeira.

Rui Tendeiro foi recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, numa audiência de apresentação de cumprimentos de despedida.

O Comandante Operacional da Madeira, que está de saída, encontrou na Região uma oportunidade de “transformação para as Forças Armadas”. Rui Tendeiro destaca que aproveitou a “proximidade com a indústria, com a Universidade da Madeira e com a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) para desenvolver tecnologicamente o Comando Operacional da Madeira".

José Manuel Rodrigues enalteceu e agradeceu o trabalho do Major-General Rui Tendeiro, assim como toda a cooperação institucional promovida. Ao Piloto Aviador José Manuel Rodrigues desejou as maiores felicidades pessoais e profissionais.

O novo Comandante Operacional da Madeira é o Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva.