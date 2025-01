Jogo entre Nacional e FC Porto retomado este domingo

O jogo entre Nacional e o FC Porto será retomado, este domingo, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira. A arbitragem será de Tiago Martins.

A partida, iniciada a 3 de Janeiro, foi adiada devido ao forte nevoeiro no Estádio da Madeira, depois de terem sido disputados apenas 15 minutos, com o resultado em 0-0.

Na antevisão, o treinador dos alvi-negros, Tiago Margarido, garantiu que a sua equipa vai tentar entrar novamente forte.

O que jogamos foi demasiado curto para qualquer planeamento e alteração do plano de jogo. Por isso, preparamos da mesma forma como preparamos antes do jogo ter começado. Como o que jogamos foi tão curto, não parece que tenhamos que fazer qualquer ajuste. Naturalmente que se perde um pouco o efeito surpresa pelo facto das equipas terem que começar com os mesmos jogadores. Tivemos uma entrada forte, talvez com aquele efeito surpresa. Tivemos uma entrada à Nacional. Vamos tentar entrar novamente bem, mas também acredito que o FC Porto vai tentar uma melhor entrada do que aquela que teve, pois o FC Porto percebeu que o Nacional entrou forte". Tiago Margarido

Do lado dos 'dragões', foi anunciado que os futebolistas Zé Pedro e Domingos Andrade, em estreia, foram convocados para o reatamento da visita ao Nacional, enquanto Iván Jaime foi preterido.

De fora da convocatória original ficou o extremo espanhol Iván Jaime, por opção técnica, tal como o lateral esquerdo brasileiro Wendell, enquanto o defesa esquerdo Francisco Moura e o médio defensivo sérvio Marko Grujic prosseguem lesionados e centrocampista espanhol Nico González está suspenso, após chegar ao quinto cartão amarelo na prova.

Zé Pedro e Domingos Andrade convocados pelo FC Porto, Iván Jaime de fora Os futebolistas Zé Pedro e Domingos Andrade, em estreia, foram hoje convocados pelo FC Porto para o reatamento da visita ao Nacional, no domingo, da 17.ª jornada da I Liga, enquanto Iván Jaime foi preterido, anunciaram os 'dragões'.

Os bilhetes emitidos para a data original continuam a ser válidos para esta partida.

Saiba que outros assuntos constam na agenda deste domingo, 12 de Janeiro:

09h00: Início do 8.º TRAIL BOA VENTURA 2025, com entrega de prémios, às 15h00, na sede da Junta de Freguesia local (centro de Boa Ventura);



11h00: Iniciativa política da CDU onde o coordenador regional, Edgar Silva, abordará a importância do movimento reivindicativo e da luta no processo de conquista de direitos sociais, políticos, económicos e culturais, na Feira do Santo da Serra;

11h30: Comissão Regional do PS presta declarações à comunicação social, no Hotel Barceló;

13h00: Cerimónia de entrega de prémios do evento Madeira Orienteering Festival (MOF) 2025, na Prainha;

15h00: XIII Encontro Regional de Cânticos da Festa 2025, na Paróquia da Raposeira, freguesia da Fajã da Ovelha;

15h00: AD Camacha - Guarda do Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha;

15h00: Marítimo B - Alpendorada do Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo do Marítimo;

17h00: Concerto de Jazz no Curral - 'Broadway Dreams Quintet', na Praça da 'Aldeia Natal' - Curral das Freiras;

22h30: Festas de Santo Amaro, em Santa Cruz.

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Janeiro:

1616 - Francisco Caldeira Castelo Branco funda a cidade de Belém, atual capital do Estado de Pará, no Brasil.

1665 - Morre, com 63 anos, o matemático e cientista francês Pierre de Fermat, que estabeleceu os princípios do cálculo diferencial e do cálculo de probabilidades.

1837 - A Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, altera a designação para Escola do Exército.

1919 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeita a proposta de uma emenda constitucional que iria conceder o direito de voto às mulheres.

1932 - É eleita a democrata norte-americana Hattie Ophelia Wyatt, Hattie Caraway, a primeira mulher a entrar no Senado dos Estados Unidos da América.

1945 - II Guerra Mundial. As forças alemãs batem em retirada na batalha de Bulge, Bélgica.

1959 - O general Humberto Delgado, candidato da oposição democrática às presidenciais de 1958, pede asilo político na Embaixada do Brasil, em Lisboa.

1969 - É lançado, nos Estados Unidos, o álbum de estreia dos Led Zeppelin, banda britânica de rock. O álbum intitulado "Led Zeppelin" foi gravado em outubro de 1968 no Olympic Studios, em Londres.

1970 - Rendição dos separatistas do Biafra, pondo fim à guerra civil na Nigéria que se prolongava há 32 meses.

1972 - Guerra Colonial. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) estende a luta armada ao distrito de Cunene.

1976 - Morre, aos 85 anos, a escritora britânica Agatha Mary Clarissa Christie, Agatha Christie, criadora do inspetor Hercule Poirot e de Miss Jane Marple.

1978 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, acusa a União Soviética (URSS) de interferência no conflito entre a Somália e a Etiópia.

1980 - Morre, aos 77 anos, o maestro e compositor português Frederico de Freitas.

1988 - O governo autónomo basco e os seis partidos regionais - exceto o Batasuna, braço político da ETA -- assinam uma carta contra a violência da organização terrorista.

1989 - Morre, com 91 anos, David José da Silva Ferreira, cofundador do grupo Seara Nova, autor da "História Política da I República".

1990 - A Frente de Salvação Nacional da Roménia ilegaliza o Partido Comunista.

- Morre, com 73 anos, o escritor e biólogo Orlando Mendes, presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos.

- Morre, aos 70 anos, Lawrence J. Peter, professor canadiano, autor de "O Princípio de Peter" (1969).

1991 - O Congresso norte-americano aprova a declaração de guerra ao Iraque.

1996 - O Prémio Valmor é atribuído ao complexo das Amoreiras, em Lisboa, projeto do arquiteto Tomás Taveira.

- Chegada do primeiro contingente russo da força multinacional de paz na Bósnia a Tuzla, onde está o quartel-general das tropas norte-americanas, para o início da primeira missão militar conjunta entre russos e norte-americanos desde o fim da II Guerra Mundial e da primeira missão da Rússia em colaboração com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1998 - A convenção assinada em Paris, França, no âmbito do Conselho da Europa, pelo embaixador Álvaro Guerra e pelo investigador Daniel Serrão, em representação do Estado português, proíbe a possibilidade de se legislar em Portugal de forma a permitir a clonagem humana.

2003 - Morre, com 53 anos, o cantor britânico Maurice Gibb, cofundador com os irmãos Barry e Robin da banda pop-rock anglo-australiana Bee Gees.

2005 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o projeto de Constituição Europeia, que pretende ser o "pontapé de saída" para a ratificação do texto nos 25 Estados-membros.

2006 - Austrália e Timor-Leste assinam, em Sydney, Austrália, um acordo para a partilha das receitas da exploração de petróleo no Mar de Timor.

- Morre, aos 80 anos, Maria José Salavisa, arquiteta, pioneira do design de interiores em Portugal.

2007 - É detida em Madrid a antiga Presidente argentina Maria Estela Martinez, um dia depois de um juiz de Buenos Aires ter emitido um mandado de captura internacional contra a viúva do general Juan Péron, por alegado envolvimento no desaparecimento de um sindicalista durante o seu mandato, há 30 anos.

- Morre, com 69 anos, Alice Coltrane, compositora e pianista de jazz norte-americana, viúva do saxofonista John Coltrane (1926-1967).

2009 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, é eleito o melhor jogador do Mundo de 2008 pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), na Gala do organismo, em Zurique, Suíça. Ronaldo é o segundo português a ganhar o troféu, depois de Luís Figo, em 2001.

- Morre, com 84 anos, Albino Friaça Cardoso, antigo futebolista brasileiro, autor do único golo brasileiro na histórica derrota por 2-1 frente ao Uruguai, no jogo decisivo do Mundial do Brasil de 1950.

- Morre, aos 74 anos, Claude Berel Langmann, Claude Berri, cineasta francês, produtor de "Tess", de Roman Polanski, e "A rainha Margot", de Patrice Chéreau.

- Morre, aos 96 anos, Arne Dekke Eide Næss, filósofo e ecologista norueguês, fundador da corrente conhecida como "Ecologia profunda".

2010 - Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter, no Haiti, faz cerca de 170 mil mortos e um milhão de desalojados.

- O Instituto Português de Oncologia do Porto realiza uma intervenção cirúrgica com aplicação de "um método inovador no tratamento do cancro", a radioterapia intraoperatória.

- Morre, com 63 anos, o filósofo francês Daniel Bensaïd, teórico e militante do movimento trotskista. Foi um dos fundadores da Liga Comunista Revolucionária, após o movimento de Maio 68 no qual participou ativamente.

2011 - O governo de união do Líbano cai com a demissão dos ministros do movimento xiita libanês Hezbollah e aliados em protesto contra um tribunal apoiado pela Nações Unidas (ONU) para investigar o assassínio do antigo primeiro-ministro Rafic Hariri.

2012 - O Parlamento da Bósnia-Herzegovina empossa o economista croata Vjekoslav Bevanda no cargo de primeiro-ministro, após 15 meses de crise política que se prolongava desde as legislativas de outubro de 2010.

- A televisão digital terrestre (TDT) arranca com o desligamento do emissor analógico de televisão de Palmela.

2015 - O presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, apresenta formalmente o pedido de demissão do cargo ocupado desde março de 1978, depois da eleição do novo líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

- O regime cubano conclui a libertação "humanitária" de 53 presos que figuravam numa lista entregue por Washington, Estados Unidos, que designava estes detidos como prisioneiros políticos, no âmbito do processo de normalização das relações entre Havana e Washington.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football e Federação Internacional de Futebol (FIFA) ao melhor jogador do ano.

2016 - Morre, aos 75 anos, Pedro Coelho, fundador e militante do Partido Socialista (PS), deputado à Assembleia Constituinte em 1975.

2017 - Morre, aos 89 anos, William Peter Blatty, escritor norte-americano, autor da novela "O Exorcista" publicada em 1971 e posteriormente adaptada ao cinema.

2018 - O ministro das Finanças português, Mário Centeno, assume a presidência do Eurogrupo numa cerimónia na Embaixada de Portugal em Paris, França.

2020 - Morre, aos 40 anos, Paulo Gonçalves, piloto de motos, campeão mundial de ralis "cross-country" em 2013 e segundo na edição de 2015 do rali Dakar, na sequência de uma queda durante a sétima etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita.

- Morre, aos 75 anos, Roger Vernon Scruton, filósofo conservador britânico, conselheiro governamental, distinguido pelo contributo que deu ao Reino Unido nas áreas da filosofia, ensino e educação pública.

2021 - O primeiro-ministro, António Costa, assina o despacho que determina o pagamento "urgente" de uma indemnização aos familiares do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, morto no aeroporto de Lisboa, sendo o valor o fixado pela Provedora de Justiça.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça de Portugal feminina de futebol, correspondente à época 2019/2020, ao bater na final o Benfica por 3-1, no Estádio Municipal de Aveiro.

2022 - O pedido de extradição do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, transmitido por via diplomática, é recebido pelas autoridades sul-africanas. Rendeiro, localizado e detido em Durban no âmbito de mandado internacional de detenção, foi inicialmente presente ao juiz Rajesh Parshotam do tribunal de Verulam, que lhe decretou, em dezembro, a medida de coação mais gravosa, remetendo-o para uma das maiores prisões do país, depois de rejeitar a libertação mediante caução. João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam a sua extradição para cumprir pena de prisão em Portugal.

2023 - A justiça espanhola retira a acusação de crime de sedição ao ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont, protagonista da tentativa de independência de 2017, deixando-o num "contexto próximo ao da despenalização", segundo o Tribunal Supremo espanhol.

- O socialista Miguel Reis, detido no âmbito da Operação Vórtex devido a suspeitas de corrupção envolvendo interesses imobiliários, renuncia ao seu mandato como presidente da Câmara de Espinho. Maria Manuel Cruz assume a presidência do município.

- A surfista Francisca Veselko conquista o título mundial de surf para juniores, em San Diego, nos Estados Unidos, batendo na final a norte-americana Sawyer Lindblad.

- Morre, aos 54 anos, Lisa Marie Presley, cantora norte-americana, filha única do cantor e ator Elvis Presley (1935-1977).

Este é o décimo segundo dia do ano. Faltam 354 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: