As várias tradições do Dia de Reis

O Dia de Reis, celebrado anualmente a 6 de Janeiro, é uma tradição cristã e, diz a lenda, representa o dia em que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita de magos do Oriente, depois de serem guiados por uma estrela.

Os Reis Magos ofereceram ao Menino Jesus ouro, incenso e mirra.

A tradição surgiu no século VIII e marca o dia da veneração aos Reis Magos, convertendo em santos, Belchior, Gaspar e Baltazar. É ainda nesta data que se encerram, para os católicos, os festejos natalícios, sendo tradição desmontar os presépios e retirar os enfeites natalícios.

Manda a tradição reunir a família para celebrar o fim dos festejos de Natal. A ementa tradicional é semelhante às iguarias do Natal, entre eles encontra-se o bacalhau com as batatas cozidas, o bolo-rei, o pão de ló, as rabanadas, os sonhos, entre outros. Neste dia não podem faltar os cânticos das ‘Janeiras’.

No geral, o Dia de Reis encerra o Natal com várias comemorações por todo o mundo. Alguns países com tradições mais específicas que outros, mas sempre mantendo a essência da história dos Reis Magos.

Eis alguns exemplos:

Portugal

Em Portugal o tradicional Bolo-Rei faz parte da celebração de Reis. O Bolo-Rei traz uma fava e, a quem calhar a fatia com a fava deverá providenciar o bolo no ano seguinte.

É ainda hábito o cantar as Janeiras. Isto é, a partir do 1 de Janeiro até ao dia 6, grupos de pessoas vão para a rua a cantar de porta em porta. Como agradecimento recebem comida e bebida.

Itália

Em Itália a tradição mais conhecida no Dia de Reis é a da “Befana”. Aqui, no lugar do Pai Natal, uma senhora já com alguma idade toma o seu lugar a distribuir prendas às crianças.

Argentina e Uruguai

Semelhante a Portugal, aqui têm o hábito de comer um bolo conhecido como ‘Rosca de Reyes’, muito parecido ao Bolo-Rei. É ainda habitual as crianças deixarem um sapato junto à porta com erva e água para os camelos dos Reis Magos.

Finlândia

Para comemorar o “Loppiainen”, têm a tradição de fazer bolachas de gengibre em forma de estrela, as “Piparkakut”, enquanto pedem desejos. A tradição dita que a bolacha seja partida em três pedaços, na palma da mão e que seja comida em silêncio para o que o desejo se realize.

Bulgária

No Dia de Reis um padre atira uma cruz de madeira para dentro de água e os homens mais jovens devem mergulhar para a resgatar. Visto que nesta altura do ano as águas estão muito frias, reza a lenda que a pessoa que resgatar a cruz vai gozar de boa saúde e de sorte.

Estados Unidos

No Estado do Louisiana, o Dia de Reis marca o início das preparações do Carnaval. Aqui também é habitual comer o “King Cake”, semelhante ao Bolo-Rei de Portugal, até à celebração do “Mardi Gras” (terça-feira Gorda).

Brasil

Aqui grupos de pessoas juntam-se a tocar diversos instrumentos, seguindo as ordens do Mestre de Folia, da Folia dos Reis, uma manifestação religiosa praticada pelos católicos. Nesta data comemora-se com festas onde se servem doces e comidas típicas das diversas regiões.

França

Neste país come-se o bolo “Galette des Rois” à base de amêndoa ou maçã. Tal como em Portugal, o bolo também tem um brinde no seu interior e quem o encontrar será o rei, pelo menos por uma noite.

Irlanda

O Dia de Reis na Irlanda é considerado o Natal das Mulheres. Neste dia, as mulheres tiram o dia para descansar, depois do trabalho que tiveram entre o Natal e o Ano Novo. Neste dia, grupos de mulheres juntam-se e partilham uma refeição.

Malta

Neste país, a data é celebrada no primeiro domingo do mês onde é habitual a realização de concertos, sendo o principal, da responsabilidade da Orquestra Nacional do país.

Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo

Nos Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo é habitual que grupos de três crianças andem de porta em porta a entoar canções e, em troca, recebem dinheiro ou doces.

Espanha

Aqui comem a ‘Rosca de Reyes’, semelhante ao Bolo-Rei. É no Dia de Reis que os espanhóis têm a tradição de trocar presentes. Em algumas cidades organiza-se o cortejo dos Reis Magos, a que chamam de ‘Cabalgata de Reyes’. Os Reis Magos desfilam em carros bem decorados, acompanhados de muitos cavaleiros e lançam doces à assistência. É ainda comum oferecer ‘carvão de azúcar’ às crianças.

México

Seguindo as tradições de países como Espanha, Argentina e Uruguai, é também neste dia que se fazem as trocas de presentes e se come a ‘Rosca de Reyes’.

Alemanha

Tal como na Hungria, aqui as crianças também se disfarçam de Reis Magos e escrevem as iniciais do nome nas portas das casas.

Porto Rico

Na madrugada de 5 para 6 de Janeiro, as crianças recolhem um pouco de erva ou folhas no pátio das suas casas e colocam numa caixa ao lado das suas camas. A lenda diz que os camelos se alimentam com isso e os Reis Magos deixam um presente como recompensa.

Cuba

Este dia em Cuba é conhecido como a ‘Páscoa dos Negros’, pois desde o tempo da colonização espanhola que se dava folga aos escravos nesta data. Estes saíam à rua para dançar ao som dos tambores.

Perú

Outrora também era uma data em que se festejava com a oferta de presentes às crianças, contudo, essa tradição caiu em desuso. No 6 de Janeiro celebram a ‘Bajada de Reyes’ e fazem uma pequena festa familiar durante a qual se desmonta o presépio. Por cada figura e adorno que se guarde, dita a tradição que se deve deixar dinheiro.