Inter vence e continua na perseguição ao líder Nápoles em Itália

O campeão Inter Milão manteve-se hoje a três pontos do líder Nápoles, após receber e vencer o Empoli por 3-1, somando o 15.º encontro seguido sem perder na Liga italiana de futebol, à 21.ª jornada.

Depois do empate caseiro com o Bolonha (2-2), o Inter regressou aos triunfos na Serie A com golos do argentino Lautaro Martínez (55 minutos), do holandês Denzel Dumfries (79) e do francês Marcus Thuram (89).

Pelo meio, aos 84 minutos, Sebastiano Esposito ainda deu esperança ao Empoli, que continua no 14.º posto com 20 pontos, um ponto acima da zona de despromoção.

Com este resultado, o emblema de Milão, que tem um jogo em atraso, reforçou o segundo posto e continua a três pontos do Nápoles, que continua a comandar depois de vencer no sábado a Atalanta, por 3-2, em Bérgamo.

Já a Lazio segue no quarto posto, e em lugar de acesso à Liga dos Campeões, após vencer de forma convincente em Verona, por 3-0, com um golo e uma assistência do senegalês Dia. O internacional português Nuno Tavares, o jogador com mais assistências na Serie A com oito, foi titular nos romanos.