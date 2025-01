Nacional vence FC Porto por 2-0

O Nacional venceu este domingo o FC Porto por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol. O jogo foi retomando ao minuto 15, momento no qual tinha sido suspenso a 3 de Janeiro, devido ao nevoeiro que então se fazia sentir no Estádio da Madeira, na Choupana.

Os alvinegros marcaram logo no reatamento do jogo. Dudu colocou o Nacional em vantagem aos 17 minutos. Zé Vítor ampliou para 2-0 ainda antes do intervalo, aos 44, sublinhando a excelente primeira parte da equipa madeirense, perante a apatia dos ‘dragões’.

Na segunda parte, o FC Porto chegou com maior perigo à baliza de Lucas França, com o Nacional a espreitar as possibilidades de contra-ataque. Mas valeram os golos apontados na primeira parte.