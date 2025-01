Câmara de Lobos lidera redução do desemprego é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Todos os concelhos da Região tiveram quebras acima dos 50% desde o fim da pandemia.

Há mais assuntos em destaque na edição deste domingo, 12 de Janeiro:

Em busca da cura para falar sobre Paulo Pereira, de 26 anos, com doutoramento em Biologia do Cancro, que trabalha para descobrir “algo novo” que ajude os outros no tratamento da temível doença. Está de regresso à Madeira.

Ainda no campo da saúde, saiba que a vencedora da Bolsa Rubina Barros quer reduzir efeitos colaterais da quimioterapia.

Na política, a direcção do PS acusa Pereira de “falta de carácter”. Secretária-geral critica actuação do deputado socialista, que age por “interesse pessoal”. Miguel Silva Gouveia compara Paulo Cafôfo a André Ventura. CDS vem a público pedir bom senso.

Saiba, também, que a AMRAM é uma “mera inutilidade”, baseando-se no autarca de Câmara de Lobos, Leonel Silva, que garante que os “municípios estão de costas voltadas”.

Por fim, electricidade mais barata. Consumo de energia vai custar menos para particulares e indústria, em parte devido à descida do IVA.

