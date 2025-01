CDU alerta para "agravamento dos preços de bens e serviços essenciais" em 2025

"O novo ano começou com o agravamento dos preços de bens e serviços essenciais – na alimentação, nos medicamentos, nas telecomunicações, nas rendas de casa, num quadro em que os grupos económicos obtiveram lucros escandalosos", afirmou hoje Ricardo Lume.

O dirigente da CDU falava na sequência de uma iniciativa política promovida, esta manhã, junto ao Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos.

Ricardo Lume deu conta que, ao longo desta jornada de contacto, muitas foram as pessoas que apresentam preocupações com o "galopante aumento do custo de vida no início do ano de 2025".

Cada dia que passa é mais difícil chegar com o salário ou a pensão ao fim do mês, as despesas com a habitação, a conta da água e da electricidade que não para de aumentar, as despesas no super mercado aumentam, mas os produtos que se leva para casa são cada vez menos, esta é a dura realidade da generalidade dos madeirenses e porto-santenses. Ricardo Lume

A título de exemplo, Lume apontou que "o café aumentou entre 10 a 30 cêntimos" e que "na carne e nos ovos os preços aumentaram entre 5 a 10%".

"É caso para dizer que vivemos numa Região com preços de luxo e salários de miséria", sentenciou.

Para o dirigente da CDU "esta realidade castigadora do povo madeirenses acontece por opção do Governo Regional, que não utiliza os poderes autonómicos para controlar os preços, garantindo assim vantagens para quem lucra com a especulação".

Ricardo Lume reiterou ainda que "o aumento substancial dos salários e das pensões, há muito proposto pelo PCP, é hoje uma necessidade ainda mais urgente".