CDU denuncia "abandono social" nas zonas altas do Funchal

A CDU voltou a denunciar, hoje, o "completo abandono social" que se verifica nas zonas altas do Funchal. Decorreu, esta manhã, uma iniciativa política no Caminho dos Moinhos, no concelho do Funchal, em que Duarte Martins destacou o facto de "haver cada vez mais pessoas abandonadas nas zonas altas".

O dirigente da CDU afirma que "crescem as desigualdades, as pessoas estão ao abandono, chovem promessas dos governantes todos os dias, mas nada avança é uma completa desgovernação". Duarte Martins afirma que "ao longo dos últimos anos não pararam de aumentar os excluídos que habitam nas margens, nas periferias. As pessoas que habitam nestas ultraperiferias geográficas e sociais, nas zonas altas, estão submetidas a viver em condições deploráveis",

Para Duarte Martins, as zonas altas "são lugares para onde são remetidos aqueles que mais sofrem com a economia de exclusão. É aqui que se encontram as vítimas da fabricação das desigualdades nesta terra, não avançam com os prometidos acessos, com o prometido saneamento básico, com as bolsas de estacionamento, com nada", acrescentando que "os governantes não querem saber do povo trabalhador que é abandonado".

Cada pessoa aqui abandonada, marginalizada e explorada terá sempre na CDU a sua voz e a sua força reivindicativa. As populações das zonas altas e todos quantos aqui tanto experimentam uma vida sofrida, os excluídos do desenvolvimento, tiveram sempre, e continuarão a ter, na CDU a certeza do compromisso com a justiça social e com o desenvolvimento e progresso Duarte Martins

O dirigente teceu duras críticas às políticas sociais que estão a ser levadas a cabo na Região.