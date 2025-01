CDU defende que "lucros de milhões na hotelaria têm de se reflectir nos salários dos trabalhadores"

A CDU promoveu, ao longo da manhã desta quarta-feira, uma jornada de contacto com trabalhadores do sector da hotelaria e similares, para demonstrar solidariedade com a sua "justa reivindicação" para a valorização salarial.

No final da acção de contacto com os trabalhadores, na zona do Lido, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, referiu que seria de esperar de que com as notícias anunciadas pelos empresários do sector da hotelaria e pelo Governo Regional, que afirmam ser um dos melhores anos de sempre no sector, também existisse uma "verdadeira valorização" dos salários dos trabalhadores, tendo em conta o aumento de produtivdade.

A realidade demonstra, que não há vontade dos representantes das entidades patronais do sector e do Governo Regional. O ano de 2024 foi dos melhores anos de sempre para o sector, as empresas da Região já têm uma taxa reduzida de IRC em 30% me relação às empresas do continente, em 2025 existe novamente uma redução na taxa do IRC em 5% e no IVA do sector uma redução de 20%, as unidade hoteleiras vão receber uma comissão de 2,5% da taxa turística e mesmo assim o aumento salarial proposto pelos empresários do sector faz com que uma parte significativa dos trabalhadores seja abrangida pelo Salário Mínimo Regional, situação que já não acontecia à alguns anos, demonstrando uma verdadeira desvalorização de quem trabalha no sector Ricardo Lume, dirigente da CDU

O dirigente explica que esta desvalorização faz com que os profissionais da hotelaria optem, por mudar de ramo de actividade, procurando assim outros sectores onde não só exista uma melhor remuneração como também mais estabilidade e horários de trabalho compatíveis com a sua vida pessoal, familiar e social. "Enquanto isto acontece, o Governo Regional 'finge-se de morto' quando estamos perante a degradação acelerada das condições laborais do sector, com consequência na qualidade do serviço que a médio prazo pode por em riscos o sector da hotelaria que continua a ser a 'Galinha dos Ovos de Ouro' da Região", sublinhou.

Os mesmos que hoje estão a propor salários de miséria para quem trabalha na hotelaria são os mesmos que amanhã vão dizer que falta mão de obra no sector. Os trabalhadores deste sector não estão condenados à precariedade laboral, aos baixos salários e à repressão dos seus direitos Ricardo Lume, dirigente da CDU

A terminar, Ricardo Lume frisou que a CDU valoriza o trabalho desenvolvido pelo Sindicato da Hotelaria na defesa dos profissionais do sector, afirmando que a unidade dos trabalhadores "é fundamental para garantir a estabilidade laboral, o respeito pelos direitos e o aumento dos salários para garantir uma vida melhor".