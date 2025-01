Daniel Penha é a novidade no 'onze' do Nacional

O treinador Tiago Margarido procedeu a uma alteração no ‘onze’ do Nacional em relação ao jogo da semana passada diante do FC Porto.

Tendo em vista a recepção ao AFS, em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, entra Daniel Penha para o lugar de Matheus Dias.

Eis o ‘onze’ dos alvinegros: Lucas França, Gustavo Garcia, Zé Vítor, Ulisses, José Gomes, Bruno Costa, Soumaré, Luís Esteves, Daniel Penha, Dudu e Isaac.

Já os avenses apresentam: Ochoa, Teixeira, Roux, Devenish, Jaume, Gustavo Assunção, Fernando Fonseca, Kiki, John Mercado, Piazon e Rodrigo Ribeiro.

O Nacional-AFS começa às 15h30 no Estádio da Madeira.