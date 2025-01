Daniel Ramos quer AVS "competitivo" e "a pensar na vitória" frente ao Nacional

O treinador Daniel Ramos disse hoje que "o AVS competitivo vai ter de entrar em campo" frente ao Nacional, assegurando que preparou a semana a pensar na vitória no jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"O melhor resultado é vencer e preparamos a semana a pensar em vencer, respeitando o adversário, que vem de um resultado moralizador frente ao FC Porto. A consolidação de comportamentos tem sido mais evidente e este AVS competitivo tem de entrar em campo amanhã (domingo)", disse Daniel Ramos, na antevisão ao jogo na Choupana.

O técnico do AVS disse estar bem identificado com o padrão do Nacional a jogar como visitado, lembrando que "é muito regular", com "um bloco muito coeso", e os seus jogadores "fortes nos duelos e na bola parada".

"Estamos à espera deste padrão habitual nos seus jogos em casa, reforçado pela motivação da vitória recente diante do FC Porto (2-0) e por um mercado de janeiro que lhes permite outro tipo de gestão, mas o mais importante somos nós. Temos de ser novamente competentes, a defender como a atacar, num percurso que tem sido ascendente", sublinhou.

Daniel Ramos foi ainda questionado sobre as movimentações do mercado, explicando que o processo de recrutamento assenta em "entradas com critério".

"Estamos atentos e com a sensação de que estamos a escolher bem, percebendo que nem sempre conseguimos o que queremos rapidamente. Temos alvos e posições bem definidas e na próxima semana chegam novidades", referiu o técnico.

Para defrontar o Nacional, o técnico do AVS não vai poder contar com os guarda-redes Lucas Moura e Simão Bertelli e o extremo Vasco Lopes, todos por lesão.

O AVS, no 15.º posto, com 15 pontos, defronta o Nacional, imediatamente acima, no 14.º lugar, com 16, no estádio da Madeira, no domingo, às 15:30, em jogo que terá arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.