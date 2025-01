“A desgraça que grassa na Saúde é o exemplo mais acabado da incompetência deste Governo, mas também da ligeireza grosseira e irresponsável com que encaram problemas sérios que afectam a população”, declarou hoje Filipe Sousa, citado em comunicado de imprensa.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz vai mais longe nas críticas ao executivo regional e afirma que se o resultado das Eleições regionais antecipadas de 26 de Março, não alterar o actual quadro político “estamos lixados”.

Ao ouvir esta gente, há apenas uma certeza: se mantivermos, em Março, este estado de coisas, estamos lixados Filipe Sousa

Na mesma nota, o autarca do JPP, aponta baterias ao líder do Governo, Miguel Albuquerque, que “perante a falta de medicamentos, além da mentira de culpar a falta do Orçamento,” disse que “faltam medicamentos na Madeira, mas que a falta de medicamentos no continente é pior”.

“O que é que isso ajuda às pessoas que precisam dos medicamentos na Madeira, que precisam que o senhor governe e garanta algo tão elementar como o acesso à saúde? O que é que isso ajuda os doentes com cancro, doença que tem de ser combatida a tempo e que não se compadece com a sua incompetência e com o desrespeito sucessivo e criminoso do seu Governo?”, questiona Filipe Sousa.

As críticas chegam também ao presidente do SESARAM, Herberto Jesus, que atribui “o caos instalado” nas urgências e os condicionamentos no internamento no Hospital do Funchal às altas problemáticas.

“Claro que a culpa é das altas problemáticas e dos próprios doentes que deviam ter saúde e não esperar ajuda (…) foi isso mesmo que afirmou Herberto Jesus, o presidente do SESARAM. Segundo este senhor, e cito as declarações feitas à RTP, ‘nós como cidadãos temos de pensar o que queremos da nossa vida, se queremos ser saudáveis ou queremos ser doentes, e não estar sempre a esperar que o sistema de saúde cubra tudo e mais alguma coisa Filipe Sousa

Filipe Sousa conclui que para Herberto Jesus “se não houvesse doentes, isto corria bem” e “que há uma escolha entre ser saudável e ser doente”, algo que considera um “inverter descarado de tudo”.

“É dizer que o problema é o povo, quando o problema é o Governo e o seu desgoverno”, atira.