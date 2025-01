Bienal das Artes do Funchal confirmada para Março

A Bienal Internacional das Artes do Funchal vai mesmo acontecer este ano e já tem data marcada, prometendo transformar a capital madeirense num verdadeiro palco de criatividade e inspiração.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, avançou, esta manhã, que o evento cultural está agendado para Março, com datas ainda por anunciar, mas já com o tema definido: Sustentabilidade.

Este ano temos um evento, com carácter especial, que se realiza pela primeira vez, que é a Bienal das Artes, e que terá como tema de fundo a questão da Sustentabilidade e acontecerá a partir do mês de Março no Funchal Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal

Falado desde 2021 e, inclusivamente, abordado nas últimas duas edições da Feira do Livro do Funchal, o evento tem sido constantemente adiado pela autarquia. No entanto, tal como referido no ano transacto, pela presidente do executivo funchalense, Cristina Pedra, a mostra de artes será mesmo uma realidade em 2025.

Também à margem da apresentação da sétima edição do 'Fado Funchal', Bruno Pereira também adiantou que a autarquia pretende lançar o procedimento para o Centro Cultural e Investigação do Funchal (CCIF), "num investimento à volta de 1 milhão de euros", financiado pelo PRR, com o objectivo de capacitar toda a parte técnica da Sala, para que "possa ter todas as condições para receber qualquer tipo de evento cultural".