Albuquerque defende o não reconhecimento da reeleição de Nicolás Maduro

"Portugal tem de actuar no quadro do espaço político que faz parte, que é o da União Europeia, mas tem de manter um relacionamento especial com a nossa comunidade na Venezuela". Esta é a posição do presidente do Governo Regional em relação à contestada reeleição de Nicolás Maduro, que hoje toma posse como presidente da República da Venezuela.

Na prática Miguel Albuquerque concorda que Portugal não deve reconhecer Nicolás Maduro como presidente.

"Portugal deve seguir a posição da União Europeia", reforça, mas com cautelas. "Temos que ter sempre muito cuidado por que temos uma comunidade grande na Venezuela e a nossa posição deve ser sempre uma posição de salvaguarda dos interesses da nossa comunidade", sublinha.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à exposição ‘Natal na Casa da Calçada’, patente na Casa-Museu Frederico de Freitas, à Calçada de Santa Clara