Muitas nuvens e vento fraco nas previsões do tempo para a Madeira

As previsões do tempo para a Madeira, nesta sexta-feira, 17 de Janeiro, apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado vento fraco, inferior a 15 km/h.

A par disso, prevês aquele Instituto uma pequena descida da temperatura mínima, com os termómetros a passarem dos 15ºC para os 14ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já quanto às máximas, são esperadas temperaturas de 19ºC, nas duas ilhas.

Para o Funchal, o IPMA prevês, à semelhança do todo regional, períodos de céu muito nublado, bem como vento fraco, inferior a 15 km/h, do quadrante Leste.

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste, com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, teremos ondas do quadrante Sul até 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.