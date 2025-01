Rafaela Fernandes e Manuel Filipe reuniram com novo presidente da ACIF

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, reuniu-se hoje, pela primeira vez, com o novo presidente da direcção da ACIF, António Jardim Fernandes e com o elemento responsável pela área do turismo, Andreia Rodrigues.

Igualmente presente esteve o presidente do Instituto das Florestas, Manuel Filipe e os representantes da Mesa de Agência de Viagens e de Animação Turística, Gabriel Gonçalves e Jhonathan Rodrigues, respectivamente.

Este encontro permitiu abordar as taxas de resíduos que estão associadas aos percursos pedestres que, recorde-se, durante este ano de 2025 apenas correspondem a uma obrigatoriedade de pagamento por parte dos operadores económicos de sete percursos pedestres.

Por sua vez, o IFCN aproveitou para reforçar "a importância da celebração dos protocolos como previsto na portaria" por cada um dos operadores económicos de forma a adequar à realidade de cada um.

Além disso, ficou ainda agendada uma reunião, a ocorrer em tempo oportuno, envolvendo a ACIF, para partilha de informação sobre o trabalho que está a ser desenvolvido por parte do IFCN no que diz respeito à frequência dos percursos.