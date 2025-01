Rafaela Fernandes sublinhou a importância do movimento associativo

A secretária regional de Agricultura Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve, esta quarta-feira, em representação do presidente do Governo Regional, na sessão solene do aniversário da freguesia de Santa Cruz.

Na ocasião, a governante começou por lembrar o trabalho diário e meritório dos autarcas, nomeadamente das juntas de freguesia realçando a sua importância junto dos cidadãos genericamente na Região Autónoma da Madeira.

Rafaela Fernandes sublinhou a importância que o movimento associativo, nomeadamente as Casas do Povo, Grupo de Folclore, clubes desportivos e outras colectividades têm para o desenvolvimento local como forma de participação e envolvimento dos cidadãos, lembrando os dirigentes e voluntários.

Fez referência aos desafios eleitorais previstos para este ano e apelou à participação da população assinalando o desafio também para os dirigentes políticos e partidários para que todas possam contribuir para o bom exercício da democracia.

A sessão solene ficou ainda pela homenagem a título póstumo a Gina Spínola, homenagem à qual o Governo Regional se associa.