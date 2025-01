Disparam pedidos de apoio por causa do peso da habitação

Bom dia. Estas são as principais chamadas de primeira página dos jornais nacionais desta quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025.

No Público:

- "Custos com habitação fazem aumentar pedidos de apoio a instituições"

- "Sondagem. Regresso de Trump deixa Europa ansiosa e Sul Global optimista"

- "Sem-abrigo. Frio leva autarquias a activarem Plano de Contingência"

- "Incêndios nos EUA. Nas artes, mais do que no cinema, estão as grandes perdas dos fogos de Los Angeles"

- "Trás-os-Montes. Há uma fito-ETAR inovadora que nunca entope e onde as raízes filtram a água"

- "Moçambique. O Presidente do palácio contra o presidente da rua"

- "Audição na AR. Monopólio dos jogos da Santa Casa está a ser posto em causa"

- "Lisboa. Frente de esquerda? BE e Livre acreditam que é possível"

- "Inquérito. IGAI já ouviu civis e polícias sobre a morte de Odair Moniz"

- "Crise habitacional. Pedro Sánchez apresenta plano com 12 medidas"

No Correio da Manhã:

- "Internado no S. José, em Lisboa. Ângelo volta a estar em coma no hospital. Ator vive novo drama real"

- "Farense 1 Benfica 3. 6 minutos à Benfica garantem 'quartos'"

- "Sporting. Rui Silva é leão com sonho de títulos"

- "FC Porto. Galeno financia reforços"

- "Lara tinha 17 anos. Fanático religioso mata irmã e culpa traficantes"

- "Costa Neves. Lei impede acumulação de salário com pensões"

- "Falso professor viola mulheres que conhecia na Net"

- "Viseu. Escola proíbe telemóveis e alunos voltam a conviver"

- "Valongo. Filha denuncia maus-tratos contra pai idoso"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 11 mil condutores detidos sem carta num ano"

- "Taça de Portugal. Farense 1-3 Benfica. Cambalhota no Algarve"

- "Ângelo Rodrigues. Infeção grave deixa ator em coma"

- "Conversas de Café. Elisa Ferreira apela à união e desassossego dos europeus"

- "Árabes de olho na antiga refinaria da Petrogal"

- "Pessoas. Kate anuncia que cancro entrou em remissão"

- "FC Porto. Iván Jaime quer sair e Espanha pode ser o destino"

- "Saúde. Hospitais em alerta com frio e internamentos desnecessários"

- "Porto. Elevador ligará Palácio de Cristal à Rua da Restauração"

- "Lisboa. Videovigilância no Martim Moniz não é prioridade de Moedas"

- "Justiça. Rutura num tendão de Aquiles vira batalha legal"

No Diário de Notícias:

- "Vaga de gripe obriga Hospitais do Algarve e de Almada a suspender cirurgias não urgentes"

- "Mapas em falta são o obstáculo para o acordo de cessar-fogo em Gaza"

- "Exposição. Um 'tesouro' do mundo vegetal para visitar em Beja"

- "Polémica. Pedro Pichardo pediu para competir como atleta individual. Benfica tem 8 dias para contestar"

- "Lisboa. Direita ignora candidata 'radical de esquerda'. PS prepara 'plataforma abrangente' com BE, Livre e PAN"

- "Segurança. De 'suspeito de furto' sem nome e de faca na mão a vítima desarmada de homicídio"

- "Coimas. Regulador da aviação multa companhias aéreas em valor recorde de dez milhões de euros"

- "Barbie Zelizer. Professora americana. 'Trump não salvou os "media". Ele mudou os "media", assustou os "media"'"

No Negócios:

- "Mutares duplica faturação sem tirar Efacec do vermelho"

- "ACT notifica cerca de 3 mil empresas por desigualdade nos salários"

- "Macedo quer Caixa a dar 800 milhões de lucros por ano"

- "Sustentabilidade 20|30. Fernando Leite, presidente executivo da Lipor. 'Vai nascer uma empresa de energia no Porto'"

- "IAG garante 'hub' de Lisboa e prefere ter maioria da TAP"

- "Estados Unidos. Bancos dão início à 'earnings season'"

- "Reforma. Costa Neves deita mãos à obra no Estado"

No Jornal Económico:

- "Dona da Ibéria garante que vai manter mercados-chave da TAP"

- "Caixa já usou 8% da fatia da garantia pública no crédito para a casa"

- "João Bugalho, CEO da Arrow Global Portugal. 'Não vamos comprar hotéis consolidados no centro de Lisboa ou do Porto'"

- "Alexandra Leitão à (re)conquista de Lisboa"

- "Mondlane acusa Portugal de 'manipulação'. Rangel vai falar com partidos da oposição"

- "Família Moniz Galvão é a 48.ª mais rica de Portugal"

- "Alqueva já criou 3,3 mil milhões [de riqueza]. 'É uma Autoeuropa', diz ministro da Agricultura"

- "Israel e Hamas muito próximo de acordo de cessar-fogo"

- "Mais de 400 mineiros presos em mina de ouro clandestina"

- "Efacec ganha contrato de 'dezenas de milhões' com a alemã EnBW"

No O Jogo:

- "Farense 1-3 Benfica. Mata-leões. Schjelderup, que faturara contra o Sporting, iniciou reviravolta da águia, completada por Cabral e Bah"

- "Lesão de Di María no jogo 200 pelos encarnados e em dúvida para o Famalicão"

- "Andebol. Portugal estreia-se hoje no Mundial"

- "FC Porto. Samu é vice-rei europeu da eficácia. Os 13 golos de bola corrida deixam o portista apenas atrás de Pepi, do PSV"

- "Pretoriano. Juíza impede casal Madureira de estar na AG"

- "Sporting. 'Estou mais maduro e preparado'. Rui Silva assinou até 2028, treinou às ordens de Rui Borges e está apto a defrontar o Rio Ave"

- "Castigo UEFA dá 'vermelho' a adeptos leoninos em Leipzig"

- "Internacional. Jota mantém Nuno longe e Leão dá vitória a Sérgio. Avançados lusos marcam em Inglaterra e Itália; Nottingham empata com o líder, Milan ganha"

- "Braga-Lus. Évora. Lelo garantido e até pode ser reforço este mês. Roberto Fernández cedido, Espanhol tem opção de 10 MEuro"

- "V. Guimarães. Freire tem hoje batismo no relvado. Rescisão de Daniel Sousa atrasou estreia do sucessor"

No A Bola:

- "Farense 1-3 Benfica. Contem com eles! 'Segundas linhas' na reviravolta da águia"

- "Schjelderup, que só chegou ao onze este mês, Artur Cabral, habitual suplente, e Bah, que ficou no banco nos dois jogos da 'final four' da Taça da Liga, apuram encarnados para os quartos-de-final"

- "Ataque a Andrés García. Sporting vai abrir negociações com Levante"

- "Sporting. Rui Silva oficializado até 2028. 'Espero ser muito feliz aqui'"

- "SC Braga. Leonardo Lelo tem acordo para o verão. Lateral-esquerdo do Casa Pia vai assinar a custo zero"

- "V. Guimarães. Luís Freire apresentado esta manhã. Ex-treinador do Rio Ave sucede a Daniel Sousa, cuja saída já foi oficializada"

- "FC Porto. Nico volta para atacar vírus visitante"

- "Inglaterra. Nuno Espírito Santo trava Liverpool"

- "Itália. Rafael Leão dá primeira vitória na Serie A a Sérgio Conceição"

- "Andebol. Seleção arranca com sonho dos quartos"

E no Record:

- "Farense 1-3 Benfica. Schjelderup tem faro. Inicia reviravolta com novo golaço de pé direito"

- "Sporting. Na frente por Andrés García. Proposta para o Levante segue em breve"

- "Sporting. Confirmado castigo da UEFA. Ausência de adeptos em Leipzig"

- "FC Porto. Estrutura não cede a birras. Quebra de rendimento associada ao mercado"

- "Justiça. TAD cita autores fantasma para castigar J. Marques"

- "Itália. Como 1-2 Milan. Conceição vence com golo de leão"