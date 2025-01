Três navios movimentam mais de 9 mil pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal acolhe, hoje, três navios de cruzeiro. São eles: o 'Marella Explorer ' e o 'Mein Schiff 7', que chegaram esta manhã e atracaram no cais sul, e o 'AIDAblu', que acostou ontem no cais Norte.

De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, os três navios estão a movimentar um total de 9.397 pessoas, das quais, 6.975 são passageiros.

Estes navios estão posicionados na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI), estando a realizar cruzeiros de 7 e 14 noites pela Madeira, ilhas Canárias e também Agadir, em Marrocos, caso do 'Mein Schiff 7'.

O 'AIDAblu', com 2.226 passageiros e o 'Marella Explorer', com 1 865 passageiros e 782 tripulantes, têm saída prevista para as 18 horas de hoje. O primeiro ruma a Fuerteventura e o segundo a La Palma.

Já o 'Mein Schiff 7' traz 2.884 passageiros e 1.008 tripulantes. Pernoita na Madeira e parte amanhã, pelas 14 horas, também para La Palma.