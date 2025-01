Benfica vence Farense e qualifica-se para os 'quartos' da Taça de Portugal

O Benfica, recordista de vitórias na prova, qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Farense por 3-1, em encontro dos 'oitavos', realizado no Estádio São Luís, em Faro.

O norueguês Schjelderup, aos 56 minutos, o brasileiro Arthur Cabral, aos 58, e o dinamarquês Bah, aos 62, marcaram os golos dos 'encarnados', que no sábado tinham conquistado a Taça da Liga, depois de Tomané adiantar os anfitriões, aos sete.

Nos 'quartos', entre 04 a 06 de fevereiro, o Benfica recebe o vencedor do jogo entre o Sporting de Braga e o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, e, se chegar às 'meias', enfrenta, a duas mãos, Elvas ou Tirsense, também do quarto escalão.