Representante da República enaltece papel da Liga dos Combatentes

O Representante da República para a Região recebeu, esta sexta-feira, em audiência o general Chito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes, que informou detalhada Ireneu Barreto sobre as iniciativas que a Liga vem desenvolvendo, e sobre as mudanças que irão ocorrer com a cessação de funções como responsável do núcleo do Funchal do Tenente-Coronel Laureano, que ocorre por vontade do próprio.

Na ocasião, o Representante da República enalteceu o papel fundamental que a Liga dos Combatentes tem desempenhado, ao longo dos anos, na defesa dos direitos dos antigos combatentes, designadamente, entre muitas conquistas, com o acordo recentemente concluído com a associação Nacional de Farmácias.

O Representante da República aproveitou, também, para enaltecer e agradecer ao Tenente-coronel Bernardino Laureano a forma “empenhada e competente” como desempenhou a sua Missão nos mais de 20 anos em que foi o responsável da Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal, durante a qual se deram passos decisivos na implantação da Liga na Região, designadamente com a abertura da nova Sede no Paiol, a inauguração de monumentos em memória dos antigos combatentes na maioria dos concelhos da Região, e o desenvolvimento de uma série de iniciativas de preservação da memória histórica e de comemoração das principais datas da história militar portuguesa.