Ministra reúne-se com representantes da PSP e GNR que não assinaram acordo com o Governo

A ministra da Administração Interna reúne-se hoje com os sindicatos da PSP e associações da GNR que não assinaram o acordo do ano passado, mas o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) recusa estar presente sem conhecer o acordo.

Na passada semana, Margarida Blasco iniciou novas negociações com os três sindicados da PSP e duas associações da GNR que a 09 de julho de 2024 assinaram o acordo sobre o aumento faseado do suplemento de risco.

Estas novas negociações ficaram decididas em julho e em cima da mesa estão as tabelas remuneratórias, carreiras e revisão dos suplementos

Para hoje, a ministra tem agendado reuniões com as quatro associações da GNR e quatro sindicatos da PSP que ficaram de fora do acordo.

Na convocatória, o Ministério da Administração Interna (MAI) apenas refere que a reunião visa dar "cumprimento ao estabelecido no ponto cinco do referido acordo", o que os sindicatos consideram uma discriminação alegando que não conhecem o documento.

O presidente do Sinapol, Armando Ferreira, disse à Lusa que não vai estar presente na reunião se não for facultado o acordo e que vai agendar uma conferência de imprensa para a porta do MAI hoje à tarde.

"Só vamos à reunião se for entregue o acordo", disse, referindo que não conhece o que está estipulado no ponto 5.

Segundo uma nota do MAI, foram convocados a Associação Nacional dos Sargentos da Guarda, Associação Socioprofissional Independente da Guarda, Associação Nacional Autónoma da Guarda e Associação da União das Guardas.

Foram também convocados o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, o Sindicato Nacional da Polícia, o Sindicato dos Profissionais de Polícia e a Associação Sindical Autónoma de Polícia.