Concurso Regional de Cocktails Madeira contou com 18 barmen

Na tarde desta sexta-feira decorreu o concurso e entrega dos prémios do Concurso Regional de Cocktail 2025 da Associação de Barmen da Madeira (ABM) no Mercado dos Lavradores, no Funchal.O concurso contou com a presença de 18 profissionais.

Este concurso teve como principal objectivo selecionar os oito melhores barmen da Região Autônoma da Madeira, que terão a honra de representar a Madeira no Campeonato Nacional de Cocktails, a ser realizado em Março deste ano, também na ilha.

Os 8 representantes Barmen da Madeira: Rui Silva, Pedro Moreira Eusébio Silva, Lúcia Quintal, Luís Soares, César Figueira, Alonzo Silva e Queirin Sepingula.