Consulado da Venezuela em Lisboa atacado com cocktail molotov

Na noite desta sábado o consulado da Venezuela em Lisboa foi alvo de um ataque suspeito, que, de acordo com as primeiras informações, envolveu um cocktail molotov.

A agressão ocorreu enquanto as instalações diplomáticas estavam fechadas, não havendo registo de vítimas ou de danos materiais de grande monta. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso, tentando identificar os autores e os motivos por trás do ataque.

O episódio ocorre num contexto de tensão crescente relacionado à situação política na Venezuela. Nos últimos dias, diversas manifestações marcaram as ruas de várias capitais internacionais, incluindo Lisboa, em protesto contra a recente tomada de posse do presidente Nicolás Maduro.

O líder venezuelano, que permanece no poder desde 2013, tem enfrentado forte contestação, tanto interna quanto externa, devido a acusações de repressão, fraude eleitoral e gestão desastrosa da economia do país.

Em Lisboa, esses protestos têm ganhado visibilidade, com centenas de manifestantes concentrados em actos pacíficos nas últimas semanas.

Até ao momento, nenhuma organização reivindicou a autoria do ataque, e os investigadores continuam a reunir provas no local. O governo venezuelano ainda não se pronunciou sobre o incidente, mas é muito provável que as medidas de segurança nos dois consulados, um deles na Madeira, e na embaixada em Lisboa, seja reforçada.