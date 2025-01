Cafôfo convoca 'directas' e é de novo candidato à liderança do PS-M

O líder do PS-M decidiu convocar eleições 'directas' para a liderança do PS-Madeira, a terem lugar ainda antes das eleições legislativas regionais antecipadas.

Paulo Cafôfo dá uma conferência de imprensa esta tarde e já assumiu que voltará a ser candidato à liderança do partido.

As 'directas' tinham sido pedida por Carlos Pereira

O presidente do PS Madeira pretende que essas eleições decorram a 31 de Janeiro.

Paulo Cafôfo referiu que “como presidente do PS-Madeira, e numa atitude de profundo respeito pelas regras democráticas que nos norteiam, considero que a liderança do nosso partido deve ser reforçada em eleições internas antes das próximas eleições regionais. Entendo que este passo é essencial para assegurar a confiança de todos os militantes e simpatizantes, bem como para preparar o PS-Madeira com a determinação e a mobilização necessárias para enfrentar os desafios que temos pela frente. Eu não tenho medo de eleições internas. Ao contrário de Miguel Albuquerque, que tem medo de realizar um congresso extraordinário e de se submeter a eleições internas com Manuel António, eu não tenho medo de me submeter a eleições com Carlos Pereira.”

