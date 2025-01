ACIF junta arquitectos e engenheiros para falarem sobre mobilidade urbana e território

A ACIF-CCIM, em parceria com as representações regionais da Ordem dos Arquitetos e da Ordem dos Engenheiros, organiza amanhã, 17 de Janeiro, uma conferência intitulada "Território e Mobilidade Urbana". O evento irá decorrer ao longo da manhã no Auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Esta é a Programação do evento:

09h00: Recepção dos participantes

09h15: Abertura

António Jardim Fernandes, presidente da Direção da ACIF-CCIM

Bruno Pereira – vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal

Pedro Fino – secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas

10h00: Coffee-break

10h20: Intervenções e debate

"Leitura e interpretação do tecido urbano" por João Leite, arquitecto e doutorado em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e Professor Auxiliar e membro do formaurbis LAB/CIAUD.

"O planeamento da mobilidade no desafio das cidades sustentáveis", por Paula Teles, engenheira civil - Planeamento do Território (FEUP), pós-graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP), com tese de mestrado sobre "Os Territórios (sociais) da Mobilidade".

"As tendências e os desafios da mobilidade urbana", por João Figueira de Sousa, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa – Departamento de Geografia e Planeamento Regional e doutorado em Geografia e Planeamento Regional

"Acessibilidades suaves e assistidas à colina do castelo, Lisboa", por João Favila Menezes, sócio e arquitecto coordenador do Atelier Bugio e docente na FAUL (Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa) e na UAL (Universidade Autónoma de Lisboa)

Moderador: António Jorge Pinto – Jornalista

12h30: Encerramento

Miguel Branco, presidente do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

Ainda estão abertas as inscrições, aqui.