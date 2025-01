Farol da Ponta do Pargo foi o que teve mais visitas ao longo de 2024

O Farol da Ponta do Pargo destacou-se como o farol com mais visitantes ao longo de 2024. Isso mesmo consta do Balanço Operacional de 2024 da Autoridade Marítima Nacional, hoje divulgado. No total, os 18 faróis dispersos pelo continente e ilhas, receberam mais de 23.000 visitantes.

O Farol de Aveiro foi o segundo a receber mais visitas ao longo do último ano. A Direção de Faróis (DF), que comemorou 100 anos em 2024, enquanto Direção Técnica nacional para o assinalamento marítimo, no último ano realizou o projeto de assinalamento marítimo provisório da futura ponte D. Antónia Ferreira, no rio Douro, e emitiu 117 pareceres a novos projetos de sinalização marítima e de servidão de assinalamento marítimo.

Segundo o balanço, no decorrer do ano de 2024, o Serviço de Salvamento Marítimo (SSM) do ISN, que opera através de 27 embarcações salva-vidas, registou um total de 634 saídas de socorro, que resultaram no salvamento de 699 vidas.

Foram certificados ou requalificados 1.572 Nadadores-Salvadores.

Destaca-se ainda a formação e incorporação de 19 tripulantes na carreira de Tripulante de Embarcações Salva-vidas (TESV) e, a nível operacional, a formação de cerca de 200 pilotos de barra e tripulações de lanchas de pilotos em