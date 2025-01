Cafôfo desvaloriza pedido de primárias e fecha a porta

As divergências nos partidos são normais e a pretensão de Carlos Pereira não é nova, disse Paulo Cafôfo, relativizando o pedido de realização de primárias no Partido Socialista e lembrando as divergências que vieram a público no PSD, no JPP, no Chega, no PAN e Iniciativa Liberal. O actual líder do PS/M reagiu à Antena 1, à margem da reunião desta manhã com a Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira.

Paulo Cafôfo diz que Carlos Pereira “não teve a coragem” de o defrontar nas eleições internas e agora quer que haja eleições primárias para, acusa, serem outras pessoas que não os militantes a votar e a escolher o candidato do Partido Socialista a presidente do Governo Regional, pois, argumentou, nas primárias qualquer pessoa pode votar e escolher o candidato. “Não são militantes do PSD que vão escolher o candidato do PS”, afirmou. Nem poderiam.

Nas primárias além dos militantes podem votar apenas pessoas não filiadas em outros partidos, maiores de idade, que não tenham sido expulsas do PS, nas plenas capacidades e mediante a assinatura de um compromisso de concordância com a Declaração de Princípios do Partido Socialista. Passam a ser simpatizantes.

Paulo Cafôfo argumentou ainda que “há uma questão estatuária em que estas eleições não estão previstas”, mas garantiu que não se vai “refugir” nelas. Sobre isto, importa também explicar que é verdade que as primárias não estão nos estatutos do PS, mas não há nada nos estatutos que as proíba, tanto que já se realizaram primárias no Partido Socialista, quando António José Seguro perdeu para António Costa. Além disso o estatuto do simpatizante está nos estatutos.

Em última instância caberá sempre aos órgãos do partido e ao seu líder a decisão de realizar ou não primárias e Paulo Cafôfo não pretende aceitar. Garantiu que está firme na decisão de ser candidato. “Eu não vou me desviar nem um milímetro daquilo que é o meu objectivo, e pelo qual estou mandatado de provocar e conseguir a mudança política na Região”, afirmou. “E vou até dizer mais. Estas questões acabam de me dar mais força e mais entusiasmo”.

E acusa Carlos Pereira de prejudicar a Região. “Se o objectivo é enfraquecer o Partido Socialista, é enfraquecer a possibilidade de uma alternativa na Região”, afirmou.