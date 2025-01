eGames Lab marca presença em três feiras internacionais

O ano de 2025 arranca da melhor maneira para o eGames Lab. O maior grupo de investigação e desenvolvimento de videojogos em Portugal vai estar presente em três feiras internacionais, nomeadamente a Pocket Gamer London 2025, no Reino Unido, nos dias 20 e 21, a ICE Barcelona 2025, em Espanha, entre os dias 20 e 22 e a WAGMI Miami 2025, nos Estados Unidos da América, entre os dias 21 e 24 de Janeiro.

Segundo nota à imprensa, a 'Redcatpig' vai estar presente no Pocket Gamer London 2025, para apresentar 'KEO', "um jogo multijogador online de combate com veículos num cenário pós-apocalíptico de ficção científica" e ainda o 'HoverShock', um "jogo multijogador de combate de drones com um ritmo acelerado".

Já a FootAR ruma a Barcelona para a apresentação da plataforma com o mesmo nome. Esta eleva a experiência de jogos desportivos, através da disponibilização de estatísticas em tempo real, visuais imersivos e sobreposições interativas, através de soluções de realidade aumentada.

Já na WAGMI Miami 2025,o maior evento web3 na América, marcará presença a Yacooba Labs para apresentar a importância da tecnologia Blockchain e da plataforma Fourt.io, que disponibiliza ferramentas e serviços para que qualquer projeto, seja aplicação ou videojogo, possa ter acesso à web3. Além destas apresentações, a Yacooba Labs fará ainda a demonstração de resultados de 2024.