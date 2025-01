CDS-PP diz que passe único tem a marca do partido

O CDS-PP emitiu hoje uma nota de imprensa onde chama a si a autoria do passe único, explicando que a medida foi tomada pela Secretária Regional da Economia, então tutelada pelo centrista Rui Barreto.

"Foi com alguma surpresa que recebemos as declarações de Valter Ramos, do PAN, no início desta tarde, numa iniciativa partidária sobre a temática das infraestruturas de segurança rodoviária", referem os centristas, acrescentando que "segundo o porta-voz da iniciativa, foi “Graças à actuação do PAN, foi possível implementar o passe único para toda a região, uma medida essencial para tornar o transporte público mais acessível e reduzir a dependência do automóvel privado.” O que não poderia estar mais longe da verdade", vincam.

"A 31 de Agosto de 2023, data anterior à eleição que elegeu um deputado do PAN para a Assembleia Legislativa da Madeira (Eleições Regionais, de 24 de Setembro de 2023), a Secretária Regional da Economia, tutelada pelo centrista Rui Barreto, fez um comunicado em que informava que “devido às dificuldades do sector automóvel, na entrega de novos autocarros, a previsão para o início da operação dos novos concessionários é a 1 de Julho de 2024”, data que veio a se concretizar, nomeadamente do passe único em todos os transportes terrestres", revela a nota do CDS-PP, acrescentando que "só pode ter sido por desconhecimento ou distração que foram feitas estas declarações, mas não podemos aceitar que o PAN venha chamar a si o que não é seu".

"Relembramos, também, que foi o CDS-PP Madeira que, em 2018, durante a discussão do Orçamento e Plano de Investimentos para 2019, conseguiu que o preço dos passes sociais fosse fixado em 30€ para as carreiras urbanas e 40€ para as interurbanas", concluem os centristas madeirenses.