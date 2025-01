Manuel António Correia pede acta da reunião do Conselho de Jurisdição do PSD Madeira

O social-democrata Manuel António Correia pediu o acesso à acta da reunião do Conselho de Jurisdição do PSD Madeira, agendada para a tarde desta quinta-feira, 9 de Janeiro, para analisar o requerimento de convocação de um congresso extraordinário subscrito por 540 militantes.

Em nota emitida, o oponente de Miguel Albuquerque dentro do PSD Madeira explica que tomou conhecimento da data da reunião através da comunicação social.

Manuel António Correia entregou a 23 de Dezembro último, na sede do PSD Madeira, as 540 assinaturas recolhidas junto de militantes social-democratas que exigem novas eleições no partido por via da realização de um congresso extraordinário electivo.