Cafôfo diz que Albuquerque "está a tornar-se um especialista da mentira, da chantagem e da sabotagem"

“Miguel Albuquerque está a tornar-se um especialista da mentira, da chantagem e da sabotagem, apenas para tentar manter-se agarrado ao poder como uma lapa e escapar à justiça”. É desta forma que o presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, reage às afirmações do presidente do Governo Regional de que a terceira fase da obra do novo hospital não deverá avançar pelo facto de o Orçamento Regional não ter sido aprovado.

Em nota emitida esta quinta-feira, 9 de Janeiro, o líder socialista afirma que a construção da infra-estrutura hospitalar "não irá parar por haver um Governo de gestão e pelo facto de a Região ser governada em duodécimos até à posse de um novo Executivo", vincando que se tal acontecer “será só por vingança de Miguel Albuquerque, que não se coíbe de travar uma obra crucial para a Região e para os cuidados de saúde da população, apenas para extorquir os votos que lhe permitam manter-se no Governo, escudado na imunidade, apesar de todas as suspeitas de corrupção que sobre si recaem e que levaram à sua constituição como arguido”.

Paulo Cafôfo frisa que o concurso para a terceira fase do hospital pode ser lançado "mesmo com um Governo em gestão", recorrendo, para isso, às explicações dadas pelo advogado Luís Menezes Leitão, ontem à noite, à RTP-Madeira. O socialista explica que, conforme adiantou o especialista em direito administrativo, "estando a obra já em curso, a terceira fase enquadra-se na gestão dos negócios públicos.

O presidente do PS-M reforça que "não há dúvidas de que as obras do hospital só param se o Governo as mandar parar e denuncia os jogos e as manipulações de Miguel Albuquerque, ameaçando travar os investimentos apenas para retirar dividendos eleitorais".