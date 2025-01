Novo Presidente libanês inicia consultas para escolha do primeiro-ministro

O novo Presidente do Líbano, Joseph Aoun, vai realizar consultas com os deputados na segunda-feira para selecionar o futuro primeiro-ministro, anunciou ontem a presidência libanesa.

Joseph Aoun realizará consultas parlamentares na segunda-feira, recebendo os blocos parlamentares e os deputados independentes, para nomear o chefe do Governo, indicou a presidência em comunicado de imprensa.

O ex-comandante do Exército libanês foi eleito pelo parlamento na quinta-feira como o novo chefe de Estado, pondo fim a um impasse que perdurava há mais de dois anos e que agravou as crises económica e política do país.

O novo Presidente prometeu, depois de ter feito o juramento, nomear rapidamente um primeiro-ministro para tirar o país da paralisia política.

No entanto, a nomeação de um chefe de governo pode, por vezes, demorar meses no Líbano devido a dissensões políticas.

A eleição desta personalidade forte, que goza da confiança da comunidade internacional, foi possível devido ao enfraquecimento do Irão e dos seus aliados na região, incluindo o grupo xiita Hezbollah, que é quase um estado paralelo no Líbano, segundo os analistas.

De acordo com a Constituição, deve ser nomeado o eleito pelo maior número de deputados.

Ao abrigo do sistema de partilha de poder entre comunidades religiosas no Líbano, o Presidente da República é um cristão maronita, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita e o Presidente do parlamento é um muçulmano xiita.

O militar tem o apoio de potências ocidentais, como os Estados Unidos e França e ainda de países árabes como a Arábia Saudita, mas enfrenta um dos períodos mais difíceis da história do Líbano.

No sul terá a difícil tarefa de lidar com a invasão em curso por parte de Israel na sua guerra contra o Hezbollah.

Ao mesmo tempo, terá que liderar o exército libanês - cansado, mal pago e mal armado - para desarmar e retirar o Hezbollah da mesma região, condições para a retirada dos israelitas.

Na economia, Aoun enfrenta oito mil milhões de euros de danos derivados da guerra, segundo o Banco Mundial.

Antes do início do conflito, o Líbano já passava uma das piores crises de sempre, com a queda dramática da moeda nacional, e a prisão do antigo governador do Banco Central Libanês acusado de esvaziar e desviar milhões de dólares.

Em novembro o número de pessoas a viver em situação de pobreza ultrapassou os 70%.