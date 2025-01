Albuquerque foi espreitar a reabilitação da Quinta do Imperador

O presidente do Governo Regional aproveitou a ida ao renovado Caminho do Pico, no Monte - paredes meias com a Quinta do Monte - para visitar, acompanhado da restante comitiva, com destaque para a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, e o secretário com a tutela da Cultura, Eduardo Jesus, para visitar a reabilitada Quinta do Imperador.

De acordo com este último, a renovada Quinta do Imperador deverá ser inaugurada antes das eleições Autárquicas, ou seja, no próximo Verão.