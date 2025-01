Miguel Albuquerque recebeu director da Google na Quinta Vigia

O presidente do Governo Regional recebeu hoje, em audiência, na Quinta Vigia, o director global de Engenharia de Soluções em Nuvem na Google Cloud.

Miguel Albuquerque e Harish Jayakumar falaram sobre questões na área das novas tecnologias, com incidência nas soluções em nuvem.

Na ocasião, o governante sublinhou "a aposta que a Região vem fazendo na transição para a economia digital" e "nas empresas tecnológicas", a par de "medidas como as salas do futuro, os manuais digitais ou os centros tecnológicos e de investigação, como vai acontecer no novo Hospital".

Ambos salientaram a importância de cooperação entre a Região e o gigante da tecnologia.