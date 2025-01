Farense recebe hoje Benfica em duelo pelos quartos de final da Taça de Portugal

Os primodivisionários Farense e Benfica defrontam-se hoje no Algarve por um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, partida a que os 'encarnados' chegam dias após a conquista da Taça da Liga.

Recordista de troféus da prova 'rainha', com 26, o clube 'encarnado' eliminou Pevidém e Estrela da Amadora até esta fase, chegando ao Estádio de São Luís (20:15), em Faro, moralizado pela vitória ante o rival Sporting na final da Taça da Liga, em que ergueu o troféu no sábado.

Com a anunciada titularidade de Samuel Soares na baliza, as 'águias' procurarão uma vaga nos 'quartos', em que esperarão por Sporting de Braga ou Lusitano de Évora (um dos resistentes do Campeonato de Portugal), que encerram o programa dos oitavos de final na quarta-feira, às 20:15.

No 17.º e penúltimo lugar da I Liga, os algarvios têm encontrado na Taça melhor sorte do que no campeonato, eliminando Sanjoanense e Arouca até aqui, numa fase de ressurgimento na época.

A formação de Faro pontuou em sete das últimas 10 jornadas e ganhou ânimo na luta pela permanência, sob o comando técnico de Tozé Marreco, seguindo ainda na senda de emular o 'sonho' de 1989/90, quando chegou à final, perdida para o Estrela da Amadora.

Os 'quartos' têm já definidos os embates entre Gil Vicente e Sporting, ambos primodivisionários, do Rio Ave, da I Liga, contra o São João de Ver, da Liga 3, e o histórico encontro entre Elvas e Tirsense, que garantirá pelo menos uma equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, nas meias-finais.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Quarta-feira, 18 dez:

Sporting (I) - Santa Clara (I), 1-1 (2-1 ap).

- Sábado, 21 dez:

Tirsense (CP) - Rebordosa (CP), 1-0.

Oliveira do Hospital (L3) - São João de Ver (L3), 1-3.

- Domingo, 12 jan:

Elvas (CP) - Vitória de Guimarães (I), 2-1.

Casa Pia (I) - (+) Rio Ave (I), 1-3

Gil Vicente (I) - Moreirense (I), 1-0.

- Terça-feira, 14 jan:

Farense (I) - Benfica (I), 20:15.

- Quarta-feira, 15 jan:

Sporting de Braga (I) - Lusitano de Évora (CP), 20:15.